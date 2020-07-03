Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

03.07.2020, 1:15, Новости дня

Они старались тщательно скрыть тот факт, что финская армия, как оккупант, так же нарушала обычаи сухопутной войны. Историки отчитались о рейде в Сандармох. Месте, где по версии обвиняемого в педофилии Дмитриева — лишь жертвы сталинских лагерей. Тогда откуда останки пленных красноармейцев?

Записать видео со словами о якобы вопиющей несправедливости и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом "Свободу Юрию Дмитриеву". Формат так называемого "марафона солидарности", запущенного одним из российских изданий, чтобы поддержать, собственно, Юрия Дмитриева. Главу карельского отделения иностранного агента "Мемориал". Человека, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней приёмной дочерью. А по версии определённой части общественности — не иначе, как оболганную жертву репрессивных механизмов.

Риторика — известна и остаётся неизменной: дескать, Дмитриев не совершал ничего противоправного, а страдает и вот-вот пойдёт под суд "поскольку 30 лет ищет места массовых расстрелов на северо-западе России". И, опять же, якобы мешает нынешним властям скрывать некую правду о "преступлениях сталинского режима".

Хотя всё уже не раз опровергалось и самими властями, и конкретно Российским Военно-Историческим Обществом. Которое как раз сегодня подвело итоги поисковых работ на территории страны — помимо прочего, в карельском урочище Сандармох. И лишний раз подтвердило, что в реальном сокрытии правды — заинтересовано вовсе не оно.

В течение двух лет Российское Военно-Историческое Общество совместно с поисковиками проводили в урочище Сандармох исследовательские работы. Среди больших провалов грунта, свидетельствующих о большой численности захоронения периода 30-х годов ХХ века, специалисты находили и одиночные или парные могилы, не свойственные периоду красного террора. Личные вещи убитых, например, пуговица с пятиконечной звездой от гимнастерки наводили специалистов на мысли, что в одиночках — пленные советские бойцы периода Великой Отечественной. Финны могли использовать расстрельный полигон для сокрытия своих военных преступлений, так считали историки. Но с этим категорически не согласен ни сам Дмитриев, ни его "Мемориал".

"Они старались тщательно скрыть свои преступления. Они старались тщательно скрыть тот факт, что финская армия, как оккупант, она так же нарушала обычаи сухопутной войны. И именно это заставляет нас интерпретировать эти обстоятельства обнаружения этих захоронений, и само место заставляет подозревать финскую сторону", — считает начальник Научного отдела РВИО Юрий Никифоров.

Урочище Сандармох. Жуткое место в Карелии. Его в 90-х и обнаружил историк Дмитриев. Документально доказано, что урочище в 30-х годах стало братской могилой для 1111 человек Соловецкого этапа. Согласно открывшимся архивам именно здесь был секретный расстрельный полигон НКВД. После Сандармох становится фактически местом поклонения жертвам красного террора, а "Мемориал" ежегодно начинает приписывать численность убитых здесь людей. Однако, когда петрозаводские ученые выдвинули версию о том, что среди останков жертв 30-х, могут оказаться и военнопленные лагерей периода финской оккупации, "Мемориал" поднял вселенский вой: так мол, власти хотят занизить численность жертв сталинских репрессий.

"Здесь абсолютно очевидно, что здесь были захоронены жертвы политических репрессий, это и архивные данные и свидетельства очевидцев, и никто не хочет принизить количество жертв политических репрессий. Я считаю, что только целенаправленная работа на местности может дать в руки исследователей конкретные факты, которые можно уже не интерпретировать, а судить по ним однозначно", — считает министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен.

А это уже данные экспертизы останков: в одиночках были обнаружены тела одетых людей, в валенки, или самодельные калоши, на них были шинели, когда в 30-х людей расстреливали практически голыми. Ну и баллистическая экспертиза пуль, которыми были убиты обнаруженные в "одиночках" — говорит о том, что останки, с высокой степенью вероятности могут принадлежать пленным солдатам Красной Армии.

"Большая часть снарядов и гильз составили американские боеприпасы к револьверу "Кольт". Финская армия использовала это оружие в период Второй мировой войны, в том числе и на территории Карелии. Маркировка гильзы REM обозначает: компания "Ремингтон", — поясняет директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин.

И последнее. При экспертном определении границ захоронений в Сандармохе стало понятно, что их логика абсолютно нарушена. Одиночки почти вплотную примыкают к большим провалам грунта, об этом мы говорили чуть выше. Но если захоронения жертв политических репрессий проводилось на значительной глубине, то ямы с одиночными захоронениями не превышали зачастую и полутора метров. Согласно многочисленным экспертизам, которые проводились в течении двух лет, становится понятно: Сандармох стал местом нескольких исторических наслоений и страшных преступлений, которые пытались тщательно скрыть, что в 30-х, что в 40-х годах двадцатого века.