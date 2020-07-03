 

Смену главы НБУ миссия МВФ в Украине одобрила еще весной – СМИ

03.07.2020, 1:10, Новости дня

Смена руководства Национального банка Украины (НБУ) весной 2020 года обсуждалась с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 2 июля в статье для ZN.UA утверждает редактор отдела экономики издания Юлия Самаева.

“Если мы боимся, что независимость Национального банка исчезнет сию секунду после увольнения [главы НБУ Якова] Смолия, значит, у НБУ нет никакой независимости. Возможно, именно поэтому, по данным ZN.UA, миссия МВФ в Украине одобрила смену руководителя НБУ еще весной: они тоже это понимают. Но есть принципиальная разница между миссией МВФ в Украине и украинцами: нам здесь жить, и отсутствие мгновенной катастрофы не говорит о том, что ее не будет вообще”, – заявила она.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

2 июля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об отставке Смолия.

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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