Подполковник СБУ причастен к вымогательству $250 тыс. в деле о смерти народного депутата – Офис генпрокурора

03.07.2020, 1:10, Новости дня

2 июля Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло группу, которая занималась вымогательством $250 тыс. у одного из предпринимателей и которой руководил подполковник Службы безопасности Украины, заместитель начальника отдела управления СБУ в Одесской области.

Об этом проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.

“По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме $250 тыс. за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств они угрожали применить насилие в отношении потерпевшего и его близких родственников”, – говорится в сообщении.

В ОГП рассказали, что подполковнику уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 (вымогательство в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

“В суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении от должности”, – заявили в Офисе генпрокурора.

В Госбюро расследований отметили, что “в настоящее время следователи ГБР проводят санкционированные судом обыски по местам жительства фигурантов уголовного преступления и в помещении управления Службы безопасности Украины в Одесской области”.