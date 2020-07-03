 

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка

03.07.2020, 1:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных финучреждений, а также руководством банковских организаций.

Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Во время переговоров обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности председателя НБУ.

“Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул приверженность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности”, – говорится в сообщении.

“Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства”, – приводит пресс-служба слова Зеленского.

1 июля Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав его систематическим политическим давлением. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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