 

Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

03.07.2020, 1:08, Новости дня

В сентябре планируется завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите, сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

Суровикин также сообщил, что в 2022 начнется «развертывание перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа», а в 2023 году – «развертывание высокоорбитальной космической системы разведки», пишет «Красная звезда».

«К 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов», – приводит слова Суровикина ТАСС.

Суровикин сообщил, что РФ создает унифицированную систему «Топаз», которая позволяет управлять спутниками на всех орбитах. 

Как рассказал главком ВКС, «приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства «Прицел», лазерный комплекс специального назначения «Пересвет», первая станция загоризонтного обнаружения «Контейнер-ЗМ».

На сибирском, восточном и калининградском направлениях ведутся работы по созданию еще трех станций «Контейнер-ЗМ». Станции будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, передает РИА «Новости».

Доля современных вооружений в ВКС составляет уже более 70%.

Россия до 2030 года модернизирует ряд действующих радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении в разных регионах и построит новые на Дальнем Востоке.

Суровикин также рассказал, что летные испытания ракеты-носителя «Ангара» включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя.



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