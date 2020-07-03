Арестована Гислейн Максвелл – сообщница Джеффри Эпштейна

03.07.2020, 1:05, Новости дня

Согласно сообщению ФБР, в четверг в Нью-Гемпшире была арестована Гислейн Максвелл, британка, которую многие женщины обвиняют в оказании помощи Джеффри Эпштейну в приобретении несовершеннолетних сексуальных партнеров.

Максвелл, которая на протяжении лет проживала вместе с Эпштейном и была его частой спутницей в поездках по всему миру, была взята под стражу около 8:30 утра, сообщил представитель ФБР.

В обвинительном заключении, обнародованном в четверг, говорится, что Максвелл «помогала, содействовала и способствовала жестокому обращению Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними девочками, в частности, помогая Эпштейну набирать, девушек моложе 18 лет и… в конечном итоге издеваться» над ними.

Прошлым летом Эпштейн покончил с собой в федеральной тюрьме в Нью-Йорке, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле.

Многие женщины обвиняют Максвелл в том, что она вербовала их для проведения массажных процедур для Эпштейна, во время которых их принуждали к занятию сексом.

До сих пор эти заявления не привели к выдвижению головных обвинений.

Ранее Максвелл неоднократно отрицала, что совершала какие-либо правонарушения.

Одним из наиболее сенсационных обвинений в ее адрес стало заявление одной из жертв Эпштейна, Вирджинии Робертс Джуффр, о том, что Максвелл организовала ее встречу с британским принцем Эндрю в ее лондонском таунхаусе. Джуффр подкрепила свои обвинения фотографией, изображающей ее и принца Эндрю и Джуффра. По словам Джуффр, фото было сделано именно в то время.

Принц Эндрю отрицал эти утверждения.

По словам другой жертвы Эпштейна, Сары Рэнсом, Максвелл была «высокопоставленной сотрудницей» Эпштейна в осуществлявшейся им торговле людьми. Рэнсом утверждала, что Максвелл руководила вербовщиками, обучала их, разрабатывала планы найма и помогала скрывать эту деятельность от правоохранительных органов.