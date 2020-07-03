Лидеры демократов: Трамп должен тратить больше времени на чтение донесений разведки

03.07.2020, 1:05, Новости дня

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовали заявление после брифинга, который руководители американского разведсообщества провели в четверг для так называемой «Группы восьми» – руководителей обеих палат Конгресса и руководителей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената от обеих партий.

В ходе брифинга законодателей посвятили в подробности, касающиеся сообщений о том, что Россия предлагала талибам вознаграждения за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

«Защита военнослужащих – это основная цель разведки. Это должно иметь такое же значение для главнокомандующего. Любые сообщения об угрозе нашим войскам должны неустанно расследоваться. Эти сообщения появились в контексте того, что президент мягко относится к Владимиру Путину, когда речь идет о НАТО, «Большой семерке», Крыме, Украине и продолжающемся подрыве системы наших честных выборов. Наши вооруженные силы могли бы служить лучше, если бы президент Трамп тратил больше времени на чтение ежедневных донесений и меньше занимался планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации», – заявили Шумер и Пелоси.

Президент Дональд Трамп по-прежнему опровергает сообщения, указывающие на то, что Россия, возможно, предлагала награду связанным с «Талибаном» боевикам за атаки на американских военных.

Президент опубликовал серию твитов, в которых назвал сообщения СМИ об этих данных разведки «просто очередной фальшивкой» и предположил, что источника в первоначальной статье в New York Times, «возможно, просто не существует». Трамп также сослался на заявление Пентагона о том, что у военного руководства «нет подтверждающих свидетельств».

В отдельном заявлении Нэнси Пелоси призвала США ввести санкции против российской разведки. Спикер Палаты представителей отметила, что Белый дом выступил против введения санкций «в отношении разведывательного и оборонного секторов» России во время принятия предыдущих санкций, поддержанных обеими партиями.

По словам Пелоси, российская разведка и оборонная отрасль обвиняются в возможной угрозе жизням американских военнослужащих в Афганистане.

«Что бы ни случилось, мы должны восстановить эти санкции и действовать в соответствии с ними», – заявила спикер Палаты представителей. Пелоси добавила, что Россию также нужно привлечь к ответственности за попытки «снова» повлиять на выборы в США.