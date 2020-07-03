Смотрящие по вызову

03.07.2020, 1:00, Разное

Международными экспертами на обнулении стали неонацист, подчиненный Киселева, ненавистник беженцев, сепаратист и автор селфи с Кадыровым.

Зарубежные наблюдатели поделились с журналистами своими высокими оценками процедуры волеизъявления. Выслушав их выступления, «Новая» с интересом изучила биографии независимых спикеров.

№1. Димитрис Лиатсосжурналист-международник

Димитрис Лиатсос. Фото: photo press

— Мировая информационная кухня готовится определенными шеф-поварами, — сказал на сегодняшней пресс-конференции этот представитель Греции. — Мы, люди из другого мира, часто читаем в западных СМИ вещи, которые не соответствуют российской действительности. В частности, то, что Владимир Путин меняет Конституцию РФ для того, чтобы остаться президентом РФ на всю жизнь. Это очень поверхностный подход. Важно, что РФ усиливает свою государственность. РФ — великая страна, и многие на Западе боятся усиления России. Пусть РФ усилит свои внутренние процессы, и всем будет хорошо.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Димитрис Лиатсос считается представителем Евросоюза, конкретно — Греции, но с 1991 года учился и жил в Москве. Женат на москвичке. В течение 23 лет работал в РФ как московский корреспондент греческого государственного телевидения, готовил репортажи для кипрского государственного телеканала РИК, но в 2018 году его уволили, как он сам заявил, из-за «репортажей по делу Скрипаля». Сотрудничает с новостным агентством Sputnik, входящим в холдинг «Россия сегодня» (генеральный директор Дмитрий Киселев). В марте 2018 года Лиатсос работал наблюдателем на президентских выборах в Крыму — и отмечал «высокий уровень организации голосования».

№2. Андреа Джаноттиполитолог, директор Института евразийских исследований в Италии

Андреа Джанотти. Фото из соцсетей

— Мы были на избирательных участках и на окраине, и в центре города, наблюдали за процессом голосования. Все было сделано корректно. Даже те, кто хотел найти недостатки, не нашли их. Конституция РФ — не хрустальная ваза и не антикварная мебель. Она должна отражать изменения эпохи. РФ 1993 года и РФ 2020 года — две разные страны. Изменились экономические и политические обстоятельства, и Конституция РФ должна стать более актуальной. В Конституции РФ 1993 года практически не были отражены демократические ценности.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андреа Джанотти блестяще, без акцента, говорит по-русски. В 2015 году, будучи еще аспирантом Пизанского университета, он побывал в Крыму — на открытии местного филиала Российского института стратегических исследований. Присоединение Крыма к РФ прокомментировал словами: «Нельзя препятствовать волеизъявлению народа и отрицать волю свыше 90 процентов населения». Спустя два года он приезжал в Крым уже как директор Института евразийских исследований: участвовал в научной конференции в «Артеке», сопровождавшей реконструкцию Нюрнбергского процесса. Сейчас Андреа Джанотти — профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО (Москва). Регулярно участвует в мероприятиях Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (глава попечительского совета — министр иностранных дел Сергей Лавров). На родине Джанотти выступает как евроскептик, критикует власти за помощь беженцам.

№3. Йохан Бекманполитолог и правозащитник из Финляндии

Йохан Бекман. Фото: eurasia.film

— Организованность голосования сейчас в РФ на самом высоком уровне — и по своей безопасности, и по своей прозрачности. А западная пресса ведет очень агрессивную войну против РФ и всех демократических процессов, в ней происходящих. Идет беспрецедентная антироссийская агитация в западных СМИ. Вся информация о поправках в Конституцию РФ — лживая. Эта политическая реформа в РФ имеет огромное значение для ее противников за рубежом. Потому они изначально выступали за то, чтобы перенести голосование по поправкам или вовсе отменить. Теперь западные страны хотят наказать Россию новыми санкциями. Это — антидемократичный шаг Евросоюза. А в РФ есть демократия, и голос каждого человека будет услышан.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В нашей стране Йохан Бекман долго был известен в основном как «защитник русских матерей», который клеймит финские органы опеки. На самом деле его общественная деятельность концентрировалась на детях только в тот период, когда эта тема была на слуху. Сейчас, например, Йохан Бекман продвигает в Финляндии непризнанную Донецкую народную республику, называя себя ее представителем.

В конце 1990-х годов Бекман работал в министерстве юстиции Финляндии как специалист по криминологии. Работать в РФ начал с 2000 года, основав в Петербурге научный центр под своим именем. Занимался изучением организованной преступности, в 2006 году в Хельсинки защитил на эту тему докторскую диссертацию. В ней он утверждал, что уровень преступности в РФ гораздо ниже, чем в Финляндии. В 2007 году написал книгу об убийстве Анны Политковской, осудив тех, кто обвинял в преступлении российские власти. В следующей книге, вышедшей вскоре после споров вокруг Бронзового солдата в Таллине, рассказывал о сотрудничестве эстонцев с нацистами во время Второй мировой войны. В 2016 году, когда финский журналист Джессика Аро выпустила фильм о работе российской «фабрики троллей», Бекман начал информационную кампанию, в которой публично называл Аро наркоманкой и обвинял в работе на спецслужбы. Финская полиция возбудила уголовное дело, суд приговорил Бекмана к году лишения свободы условно.

№4. Игорь Дамьяновичжурналист и координатор движения «Бессмертный полк» в Черногории

Игорь Дамьянович. Фото из соцсетей

— Я посетил несколько избирательных участков в Москве и Санкт-Петербурге и лично убедился, что процесс голосования по поправкам в Конституцию организован достаточно демократично. Проведение голосования по поправкам необязательно, президенту было достаточно, чтобы документ одобрили две трети депутатов Государственной думы и три четверти Совета Федерации, но он решил узнать мнение народа.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Игорь Дамьянович работает обозревателем на российском сайте «Балканист». В апреле 2014 года в статье «Крым не Косово», опубликованной информационным агентством Rex, он писал: «АР Крым и Севастополь стали первыми украинскими регионами, чье население отказалось формально повиноваться террору киевского фашистского меньшинства, намеревавшегося нанести удар по базовым правам человека». В соцсетях Дамьянович выкладывал свои фото с Рамзаном Кадыровым и Марией Захаровой. В 2018 году за организацию шествий «Бессмертного полка» в Черногории Дамьянович был награжден российской благодарственной грамотой, на ней поставили подписи маршал Дмитрий Язов и артист Василий Лановой.

№5. Гуннар Норберт Линдеманндепутат от «Альтернативы для Германии», ФРГ

Гуннар Линдеманн. Фото: instagram

— Меня также интересовал вопрос, что происходит с урной для голосования в ночное время. Нам показали, как опечатываются урны, мы убедились, что у каждой из них есть серийный номер, а помещение находится под охраной полиции. В следующем году в Германии пройдут выборы в Бундестаг, поэтому я обязательно поделюсь российским опытом с коллегами.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Гуннар Норберт Линдеманн — член палаты представителей Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которую сами немцы называют неонацистской. Газета Tagesspiegel рассказывала о членстве Линдеманна в группах с откровенно нацистским и антисемитским контентом в соцсетях. В 2019 году Линдеманн ездил в Россию вместе с 16-летним сыном. Они посетили базу клуба «Ночные волки» и Музей вооруженных сил РФ в Москве. Потом отправились в Донбасс, и мальчик фотографировался там с автоматом Калашникова.

Нина Петлянова

Ирина Тумакова

«Новая газета»