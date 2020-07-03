 

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в Москве

03.07.2020, 0:48, Новости дня

В Москве подрались курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club, сообщил источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по городу рассказали, что сообщение о драке поступило в 14.30 мск. Когда полиция прибыла на место, «лица, нарушающие общественный порядок, замечены не были».

Очевидцы сообщают, что участники драки разбежались, увидев полицейских, передает РИА «Новости».

Заявлений в полицию не поступало.

В интернете опубликована видеозапись конфликта. На видео дерутся люди в кофтах, похожих на те, которые выдают сотрудникам «Яндекс.Еды» и Delivery Club, передает РЕН ТВ.



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