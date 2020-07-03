France 24 – «и закрыл вторично» — резкий рост случаев COVID-19 вынуждает американских губернаторов возвращать карантин

03.07.2020, 0:35, Новости дня

Распространение коронавирусной инфекции вновь ускорилось сразу в нескольких штатах США на западе и юге страны, включая Калифорнию, Аризону и Флориду, передаёт France 24. По данным телеканала, резкое ухудшение ситуации заставило губернаторов затронутых штатов вернуть отдельные карантинные ограничения.

В Калифорнии — смена курса: поскольку вирус продолжает распространяться, губернатор штата распорядился вновь закрыть бары и внутренние помещения заведений общепита на территории большей части калифорнийских земель.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Самое важное — то, что вирус продолжает распространяться, и скорость этого распространения нас особенно беспокоит. Поэтому, прошу вас — позвольте нам уберечь наши жизни и проявить ту серьёзность, с которой мы должны относиться и к нынешней пандемии, и к недавнему увеличению числа заражений и смертей, связанных с этим заболеванием.

На носу — выходные и День независимости США, но лос-анджелесский стадион «Доджер-Стэдиум» не принимает бейсбольные матчи, а проводит тестирование на коронавирус.

В марте Калифорния стала первым штатом, запретившим гражданам покидать жилища без уважительной причины — но она, наряду с другими штатами на западе и юге страны, теперь столкнулась с резким ростом случаев коронавирусной инфекции.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОС-АНДЖЕЛЕСА: Город, как мне кажется, открыли рановато, и это печально. Слишком уж всё хорошо, чтобы быть правдой — все гуляют, ходят по барам, встречаются с друзьями, посещают рестораны…

Резкий рост числа случаев наблюдают и в Техасе — в среду в штате был зафиксирован самый высокий за всё время пандемии «подскок» в количестве заражённых за один день. Тем временем, реанимационные отделения Техасского медицинского центра в городе Хьюстон, по некоторым данным, уже переполнены, но продолжают принимать пациентов.

А Аризону, где количество случаев инфекции на душу населения остаётся самым высоким в стране, решил посетить вице-президент Майк Пенс. Он встретился с губернатором штата, который недавно решил вновь закрыть бары, кинотеатры и спортивные залы.

В четверг Пенс должен будет посетить Флориду, где количество обнаруженных случаев заражения также растёт.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года.