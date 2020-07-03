Euronews – эпидемия несёт миру новые катастрофические убытки и новые антирекорды

03.07.2020, 0:35, Новости дня

Евросоюз осторожно открывает границы для туристов из ограниченного перечня стран. Однако экономисты предупреждают, что из-за коронавируса убытки туристической отрасли составят триллионы долларов, а владельцы малого бизнеса жалуются на потерю 90% клиентов. Между тем США и Бразилия остаются лидерами по числу заразившихся, продолжая ставить новые печальные антирекорды, передаёт Euronews.

Европейская туристическая индустрия осторожно открывает двери путешественникам: ЕС разрешил гражданам полутора десятков стран, не входящих в сообщество, проводить отпуск, например, в Греции. Экономисты уже назвали цифры возможных потерь отрасли из-за пандемии — они составят свыше трёх триллионов долларов. Речь идёт о глобальной ситуации, на уровне малого бизнеса цифры выглядят иначе.

Вот что рассказывает Марчелло, владелец ресторана из итальянского Бергамо: «Мы потеряли примерно 90 процентов клиентуры. Обычно мы обслуживали в день 150 посетителей — а сейчас мы обслуживаем от 15 до 30 человек».

Это касается сейчас всех — всем трудно, и не только в Бергамо. Вспышка инфекции в Цюрихе, где количество заражённых в ночном клубе превысило несколько сотен человек, заставляет власти швейцарских кантонов рассматривать все опции, которые касаются возможного распространения вируса. Федеральные власти уже сказали, что открытие внешних границ и приезд в альпийскую республику граждан ряда стран с рискованной эпидемической ситуацией будет означать для последних 10-дневный карантин.

Тем временем ВОЗ говорит, что к утру четверга число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 164 тысячи, превысив 10 миллионов 350 тысяч человек. Количество летальных исходов — и тоже на глобальном уровне — превысило полмиллиона.

Бразилия занимает второе место в списке с наибольшим количеством заболевших. Непростая ситуация и в Аргентине, где основные повторные вспышки были выявлены в Буэнос-Айресе.

МУЖЧИНА: Ограничения, которые только что ввели, мне кажутся оптимальным решением. С другой стороны, мне разрешили работать, поскольку мы соблюдаем все меры предосторожности.

А в США был поставлен новый антирекорд: за истекшие 24 часа там выявили почти 53 тыс. новых заразившихся. От инфекции в общей сложности умерли свыше 125 тыс. американцев.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года.