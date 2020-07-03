 

За сутки в США выявлено 50 тыс. новых случаев COVID-19

03.07.2020, 0:30, Новости дня

В США за сутки выявили более 50 тыс. новых случаев коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В среду в США выявили 50655 случаев COVID-19. Этот показатель уже в течение двух недель растет в 38 из 50 штатов, в 24 растет число госпитализаций. В 13 штатах приостановили возобновление работы предприятий, еще шесть «снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми».

По данным университета, в стране выявлено свыше 2,71 млн случаев COVID-19, умерли более 128 тыс. человек, передает ТАСС.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / «Трансперенси» попросила проверить Пескова из-за ипотеки в Нью-Йорке

03.05 / Врачи назвали новую причину высокой смертности от коронавируса

08.05 / Россияне высказались о значении праздника 9 Мая

06.06 / В набсовете “Укрэксимбанка” после телефонного звонка Зеленского сделали заявление

07.05 / Россиянам предложили почтить память героев войны акцией «Свет Победы»

20.04 / Путин назвал требующие особого внимания две группы населения

12.06 / Вирусолог назвал сроки завершения первой волны коронавируса

16.06 / Названы вероятные источники утечки видео ссоры историка Соколова и аспирантки

25.05 / Посещавшим Бразилию иностранцам на две недели закрыли въезд в США

13.06 / 10 тысяч работников и торговцев рынка в Пекине, где нашли коронавирус, пройдут тестирование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска