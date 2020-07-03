Захарова заявила об устроенной американцами цветной революции в самих США

03.07.2020, 0:08, Новости дня

США применили формулу цветных революций на себе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев live» она заявила, что в РФ достаточно «осведомлены об их формулах цветных революций».

«Вам не кажется, что просто они сейчас формулу цветных революций и всю технологию, которую они когда-либо задействовали где-либо по всему миру применили у себя?» – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Захаровой, ее «внутреннее прочтение» ситуации в США заключается в том, что американцы «эту матрицу приложили себе». Как сообщила официальный представитель МИДа, «чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы».

Захарова посоветовала США «заняться собственными внутренними проблемами», которые «как труба зовут». Сейчас нужно «напрячься» Госдепу, Белому дому и «другим чудесным организациям, которые бесконечно раздают советы, и все преодолеть – глубочайший внутренний раскол в США».

Напомним, Захарова прокомментировала заявление США по поправкам в российскую Конституцию. Она призвала США «успокоиться, принять как факт, что сами же и придумали какое-то время назад, а в последние годы звучало у них регулярно: не надо вмешиваться во внутренние дела других государств».

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты.