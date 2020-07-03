Лерой Сане стал игроком мюнхенской “Баварии”

03.07.2020, 0:06, Новости дня

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Германии по футболу Лерой Сане перешел в "Баварию". Это стало известно после публикации серии снимков, где игрок ставит подпись под соглашением, после чего позирует в футболке мюнхенцев.

Впрочем, официально ни "Сити", ни "Бавария" пока не подтверждают трансфер 24-летнего хавбека. На арабской версии сайта "Баварии" фотографии и были опубликованы, однако вскоре были удалены. Судя по всему, это было сделано преждевременно.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что "Баварии" игрок обошелся в 50 миллионов евро, а контракт был подписан сторонами на пять лет.

Напомним, что Сане выступал за "Манчестер Сити" с 2016 год, куда он перебрался из немецкого же "Шальке". С тех пор он принял участие в 135 матчах "горожан", став автором 39 голов и 45 ассистов.