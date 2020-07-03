 

“Манчестер Сити” сокрушил “Ливерпуль” после организации чемпионского коридора

03.07.2020, 0:06, Новости дня

Новоиспеченный чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение в матче 32 тура против "Манчестер Сити". Встреча проходила на "Этихад" и завершилась разгромом "мерсисайдцев" со счетом 4:0.

Перед матчем футболисты "Сити", как и обещал главный тренер команды Хосеп Гвардиола, устроили "Ливерпулю" чемпионский коридор. И, возможно, это и сыграло свою роль — новые чемпионы страны провалили встречу.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad 👏🔴#MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 2, 2020

Еще до перерыва игроки "Манчестер Сити" отправили в ворота Алисона Бекера три безответных мяча. Их авторами стали Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг и Филип Фоден. А во втором тайме довершил начатое ливерпулец Алекс Окслейд-Чемберлен, поразивший собственные ворота.

"Сити" под конец встречи довел счет и до 5:0, но VAR усмотрел у Рияда Мареза игру рукой. Взятие ворот было отменено.

Таким образом, за шесть туров до завершения сезона в премьер-лиге "Манчестер Сити" смог сократить отставание от "Ливерпуля" до 20 очков.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Путин выступил за создание национальных рейтингов вузов

24.06 / Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

20.04 / Путин сообщил о закупке в США датчиков для производства ИВЛ

17.04 / В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

10.06 / Эксперт: Поправки к Конституции дадут импульс цифровому развитию страны

16.06 / Сеул выступил с обвинениями в адрес КНДР после взрыва межкорейского офиса связи

01.06 / Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии

12.05 / Мнения: Добрая катастрофа карантина

09.05 / Во Львовской области после резкого роста числа больных с COVID-19 фиксируется его снижение

06.05 / Стоимость евро превысила 81 рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска