“Манчестер Сити” сокрушил “Ливерпуль” после организации чемпионского коридора

03.07.2020, 0:06, Новости дня

Новоиспеченный чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение в матче 32 тура против "Манчестер Сити". Встреча проходила на "Этихад" и завершилась разгромом "мерсисайдцев" со счетом 4:0.

Перед матчем футболисты "Сити", как и обещал главный тренер команды Хосеп Гвардиола, устроили "Ливерпулю" чемпионский коридор. И, возможно, это и сыграло свою роль — новые чемпионы страны провалили встречу.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad 👏🔴#MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 2, 2020

Еще до перерыва игроки "Манчестер Сити" отправили в ворота Алисона Бекера три безответных мяча. Их авторами стали Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг и Филип Фоден. А во втором тайме довершил начатое ливерпулец Алекс Окслейд-Чемберлен, поразивший собственные ворота.

"Сити" под конец встречи довел счет и до 5:0, но VAR усмотрел у Рияда Мареза игру рукой. Взятие ворот было отменено.

Таким образом, за шесть туров до завершения сезона в премьер-лиге "Манчестер Сити" смог сократить отставание от "Ливерпуля" до 20 очков.