 

В Германии объявили о реорганизации военного спецназа, причина – связи бойцов с неонацистами

03.07.2020, 0:05, Новости дня

Элитный отряд вооруженных сил Германии Kommando Spezialkräfte (KSK) попал под влияние правых экстремистов и неонацистов, спецподразделение подлежит реорганизации. Об этом 1 июля сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ее заявление размещено на сайте бундесвера.

Вторая рота спецназа распущена полностью, распорядилась министр. Во время вечеринки в апреле 2017 года бойцы этой части демонстрировали нацистские жесты, слушали записи праворадикальных рок-групп и бросали друг в друга отрубленные свиные головы, писала “Немецкая волна”.

После того инцидента началось расследование влияния праворадикальных сил на KSK, и оказалось, что оно довольно велико, отметила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, подавляющая часть бойцов верна родине, однако в спецназе культивировались “нездоровая элитарность и токсичное лидерство”, что привело к отрыву от других частей бундесвера и распространению правоэкстремистских настроений.

Все бойцы, офицеры и тренеры KSK на период реорганизации переведены в распоряжение руководства бундесвера. 

Параллельно продолжается расследование по факту пропажи 85 тыс. патронов и 62 кг взрывчатки, выделенных спецназу. Ответственным офицерам грозит обвинение в халатности и неправильном учете боеприпасов.

“До 31 октября 2020 года я буду оценивать реализацию изменений и, при необходимости, приму решение о дальнейших мерах и корректировках реформы. Если самоочищение сил KSK окажется недостаточно эффективным, неизбежно возникнет вопрос о сохранении подразделения в его текущем виде”, – подытожила Крамп-Карренбауэр.

Спецназ KSK был создан в 1997 году, в нем служит около 1,1 тыс. человек. В задачи части входят диверсионные и контрдиверсионные мероприятия, освобождение заложников как на территории Германии, так и за рубежом, армейская разведка и т.д. Бойцы принимали участие в миссиях в Афганистане и на Балканах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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