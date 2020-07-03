Мнение: Странный переполох в братской республике

03.07.2020, 0:00, Разное

У моего предыдущего поста про Казахстан какая-то невероятная для ЖЖ посещаемость за те всего-навсего полсуток, что он “висит”. Столько могло бы быть, если бы он все это время занимал первое или второе место в рейтинге записей ЖЖ – но ничего подобного и близко не было! Я-то еще сомневался, надо ли вообще его выкладывать – все-таки в России (да и среди русскоязычных эмигрантов) не так уж много тех, кто интересуется Казахстаном. А тут еще “конец Голосования”, головы у людей вроде бы вообще заняты другим…

И вот нате вам. Воистину, “нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”. У меня есть только одна правдоподобная версия: видимо, ссылку именно на эту мою запись выложили на каком-то суперпопулярном в Казахстане ресурсе (или зачитали по казахскому ТВ – шутка). В пользу этого свидетельствует также совершенно нехарактерное для моего ЖЖ внезапное нашествие анонимов – явно казахов, судя по их высказываниям.

То есть на эту запись ломанулись гурьбой жители соседней республики, которые и создали внезапный траффик (в то, что казахские карантины так уж интересны российским жжистам, я по-прежнему не верю).

Поскольку я жжист опытный, я могу припомнить аналогии: что-то подобное было у меня в ЖЖ лет 12-13 назад, когда на мой пост “Якутия – для якутов” точно так же состоялось внезапное нашествие возмущенных анонимов явно якутского происхождения. Позже выяснилось, что мой пост (в контексте “борьбы с русским шовинизмом”!) процитировал “МК-Якутия”. А я тогда был где-то на 300-м месте в рейтинге ЖЖ, для меня такой внезапный всплеск интереса был удивительным…

Тогда якуты, теперь – казахи… Что-то есть общее, не находите?

Правда, особую пикантность всему этому придает еще одно обстоятельство: насколько я знаю, ЖЖ ведь запрещен в Казахстане? Назарбаев запретил то ли 5, то ли 10 лет назад (задолго до того, как на Украине додумались запретить Яндекс). То есть понятно, почему друзья-казахи вынуждены комментировать анонимно (аккаунтов в ЖЖ у них нет). Но как они вообще сюда попадают – вот загадка!

Словом, кто знает – колитесь: кто отпиарил предыдущую запись для Казахстана?

И второй вопрос – философский: если вдруг такой шухер из-за какой-то записи в каком-то ЖЖ – похоже, в Казахстане и впрямь назревает что-то интересное?

UPD. Пишут, что ЖЖ уже не запрещен в Казахстане. Ну слава богу.