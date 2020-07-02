Росавиация продлила запрет на рейсы в Россию до 1 августа

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02.07.2020, 23:56, Новости дня

Росавиация продлила до начала августа ограничения на международные перелёты. Ранее ведомство предлагало возобновить их с 15 июля. До августа в страну запрещён въезд большинства иностранцев. Когда ограничения вводились, их объясняли пандемией коронавируса.

О продлении запрета сообщается в телеграмме ведомства, разосланной в аэропорты, передаёт РБК. У агентства есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель московского аэропорта Домодедово.

Де-факто речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны, – утверждает РБК. По словам собеседника агентства, если будет принято решение об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.

Ранее агентства сообщали, что Росавиация предложила возобновить сообщение с 15 странами с 15 июля. Предложение частично открыть сообщение было, в частности, отправлено Роспотребнадзору, но одобрения от ведомства не получено. Кроме того, так и не стало известно, в какие страны должны были быть возобновлены перелёты.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран. Ситуация в них должна быть не хуже, чем в среднем по Евросоюзу.

  • Радио «Свобода»

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