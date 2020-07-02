В Кремле одобрили итоги голосования по изменению российской Конституции

02.07.2020, 23:56, Новости дня

Россияне подавляющим большинством голосов одобрили внесение изменений в Конституцию страны в ходе общенационального голосования, которое длилось неделю и закончилось в среду. Результаты голосования подверглись критике со стороны оппонентов Кремля, которые заявляют о фальсификациях и фактически конституционном перевороте.

Среди почти 200 поправок, в основном направленных на закрепление консервативных и патриотических ценностей, была «спрятана» поправка, «обнуляющая» предыдущие президентские сроки Владимира Путина, который теперь может остаться у власти вплоть до 2036 года.

Центризбирком РФ сообщил, что в голосовании приняли участие 65% зарегистрированных избирателей, при этом 78% одобрили внесение изменений в Конституцию, а 21% проголосовали против предлагаемых поправок.

«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, оценивая итоги голосования в четверг вечером.

Накануне последнего дня голосования Путин призвал всех россиян принять участие в голосовании, чтобы был услышан голос каждого жителя страны. «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», – сказал Путин в видеообращении, выпущенном накануне голосования.

Российский лидер в обращении не упомянул ни о поправке, гарантирующей продление его срока, ни о том, что обе палаты российского парламента уже одобрили поправки в Основной закон страны, что делает голосование во многом всего лишь видимостью демократии.

Первоначально голосование планировали провести в апреле, однако затем Путин решил передвинуть его на июнь из-за пандемии и быстрого распространения коронавируса в России.

Россия в четверг находилась на третьем месте в мире по количеству зараженний коронавирусом – в стране насчитывалось более 650 000 зарегистрированных случаев инфицирования.

Для того, чтобы обеспечить общественную безопасность для избирателей, российский ЦИК принял «исключительные меры»: голосование растянули на целую неделю, в Москве было введено электронное голосование, а вместо независимых наблюдателей за процессом следили назначенные властями «наблюдатели».

«Наша работа состоит в том, чтобы контролировать голосование, и его было абсолютно невозможно контролировать, – рассказал в интервью «Голосу Америки» Роман Удот, представитель независимой организации по наблюдению за выборами. – У нас никогда не было опыта голосования, растянутого на неделю. Люди голосовали на улицах, на газонах, в парках … везде».

У избирателей мерили температуру, им также предоставляли маски, перчатки и индивидуальные ручки для бюллетеней. Урны для голосования дезинфицировали каждые несколько часов.

«Это совершенно безопасно», – заявила в интервью «Голосу Америки» председатель избирательного участка в центре Москвы, представившаяся как Нина Павловна.

В попытке повысить явку, также были объявлены розыгрыши призов – от бесплатной пиццы и футбольных мячей до лотерей, в которых разыгрывались смартфоны, автомобили и даже квартиры.

Лидер оппозиции Алексей Навальный сравнил этот процесс с театральным спектаклем.

«Путин решил легализовать своё пожизненное президентство. Единая Россия приняла эти поправки. Но ведь это недостаточно красиво, когда царя назначает Единая Россия. Поэтому Путин сказал: мы устроим общероссийский спектакль, объявим, что больше половины людей признают этот спектакль настоящим голосованием и пришли на него, а в конце занавес закроется, и на нем будет написано: результат 72%», – заявил Навальный в видеоролике, опубликованном 1 июля.

В центре Москвы несколько сотен демонстрантов собрались на Пушкинской площади, чтобы выразить возмущение по поводу того, что президент Путин останется у власти еще на 16 лет. Арестов не было, хотя десятки полицейских машин выстроились вдоль прилегающих улиц.

«Я не знаю никого, кто проголосовал за поправки, – рассказала 20-летняя Валентина Мешкова, бренд-менеджер в интервью «Голосу Америки», – Россияне думают, что они ничего не могут изменить, хотя люди устали от Путина и хотят лучшего будущего», – добавила она, отметив, что она разочарована в связи с небольшой явкой избирателей.

«Это конституционный переворот, – сказал 20-летний Алексей, студент, чье лицо закрывала защитная маска с надписью «Нет», – Я решил не участвовать в этом цирке… Но, если бы они позволили мне проголосовать за конкретные поправки, а не за все сразу, я бы это сделал».

В дополнение к продлению срока президента, в Конституцию внесли другие достаточно консервативные поправки, включающие запрет на однополые браки, меру по защите «исторической правды» о действиях СССР во время Второй мировой войне и запрет на призывы к «отчуждению» российской территории.

Среди поправок также были другие меры, направленные на работающие семьи – к примеру, обещание реформирования пенсионного фонда и увеличения финансирования здравоохранения и образования.

Даже сейчас, когда голосование уже состоялось, Путин не сказал о своих намерениях. Впрочем, он заметил, что «не исключает» баллотирования на пост президента после завершения его нынешнего срока в 2024 году.

«Видно, что нет у Путина больше никакой поддержки большинства – того, что его много лет защищало и давало ему основания делать все, что хочет, – написал в своем телеграм-канале Борис Вишневский, либеральный политик из партии «Яблоко». – Да, видимо, в Кремле считают, что без доверия они прекрасно обойдутся: по принципу "пусть не верят, лишь бы подчинялись". Но практика показывает, что, когда власти не верят – в конце концов, ей перестают подчиняться. И ей приходится уходить».