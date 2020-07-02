ЦИК: после обработки 100% бюллетеней «за» проголосовали 77,92%

02.07.2020, 23:55, Разное

у противников поправок 21,27%.

Центризбирком к 09:55 мск завершил подсчет бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции. По официальным данным, изменения поддержали 77,92% избирателей, против выступили 21,27%.

Общая явка на голосовании составила 65% — «за» проголосовали 57,7 миллиона человек из 74 млн пришедших на участки с 25 июня по 1 июля (всего же в РФ более 109 млн избирателей).

Таким образом голосование по поправкам обошло и по явке, и по доле сторонников референдум 12 декабря 1993 года по проекту Конституции (тогда при явке в почти 55% «за» были 58,43%). Источники СМИ в Кремле называли это своим ожиданием от результатов голосования.

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