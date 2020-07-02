 

Актер из «Покровских ворот» признал вину в хищении со счетов умерших

02.07.2020, 23:48, Новости дня

Актер Владимир Сынгаевский, снимавшийся в эпизодических ролях в советских фильмах, признал вину в хищении со счетов умерших, сообщил источник.

Как сообщил истчоник ТАСС, актер «полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере». Актер заключил «досудебное соглашение о сотрудничестве» со следствием.

МВД сообщало о задержании организованной преступной группы во главе с киноактером, которая списывала деньги с банковских счетов умерших. Для этого использовались контрафактные СИМ-карты. Кроме того, участники банды с помощью поддельных завещаний присваивали квартиры. Также они использовали поддельные паспорта, чтобы распоряжаться вкладами умерших.

В общей сложности сумма похищенного превысила 19 млн руб.

Сынгаевский снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Покровские ворота». Он исполнил главную роль в фильме «Железные игры» 1979 года.



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