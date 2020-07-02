 

МИД назвал слухи о «сговоре» РФ и талибов работой голливудских режиссеров

02.07.2020, 23:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Захарова «абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер». Ей кажется, что «в сфере обслуживания политической кампании в США» работают «лучшие голливудские режиссеры», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Официальный представитель МИДа посоветовала пересмотреть фильм 1997 года «Хвост виляет собакой», чтобы увидеть, как «как обеспечиваются избирательные кампании в США – как раз за счет сценаристов, голливудских режиссеров».

«Все сходится. Так происходит много лет», – сказала она, добавив, что заявления о «сговоре» являются «одной из этих же историй, частью внутриполитической борьбы в США».

Захарова пояснила, что в США скоро выборы, поэтому «нужно давить на все кнопки».

«Фарс, фальшивка, очередной вброс, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами, возможно, американскими политиками, может быть, это гибридная история. Такая грубая фальшивка», – сказала она, отметив, что все эти сообщения были Москвой сразу опровергнуты.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».



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