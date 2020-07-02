Fox News – новой жертвой американской истерии стал Колумб — и кто знает, кто будет следующим

02.07.2020, 23:25, Новости дня

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала в США массовую истерию, в результате которой митингующие ополчились на Христофора Колумба, а также на праздник его имени, предлагая заменить его на День отмены рабства, передаёт Fox News. Как отмечает канал, за упразднение Дня Колумба высказались даже консерваторы, и если не дать им отпор, то в дальнейшем они могут покуситься на кого-то ещё.

На выходных во время Дня поминовения Джордж Флойд умер после задержания полицией в Миннеаполисе. Именно там и началась эта вспышка (истерии. — ИноТВ). Миннеаполис стал нашим Уханем. Первые случаи заболевания проявились чуть более месяца назад. А вот как эта пандемия выглядит сейчас.

(Отрывок из репортажа Fox News.)

В четверг незадолго до полуночи протестующие начали снос памятника, воздвигнутого в честь Христофора Колумба в городском центральном парке Денвера. На место прибыли бригады и начали уничтожать останки статуи. Один из активистов забрался на статую и начал красить её лицо и руки красной краской, которая, должно быть, символизировала кровь. В то же время другие протестующие написали на нём краской «Джордж Флойд», аббревиатуру BLM, которая означает Black Lives Matter, а также нанесли коммунистическую символику.

…и вот только что они снесли памятник Христофору Колумбу. Эта статуя стояла здесь с 1931 года.

То есть если перевести то, что вы только что видели на медицинский язык эпидемиологии, то получится «Батюшки-светы, безумие какое!» Какое отношение Христофор Колумб имеет к Джорджу Флойду? Христофор Колумб не работал в полиции Миннеаполиса. Христофор Колумб был итальянским мореплавателем, который умер более 500 лет назад. Колумб, скорее всего, о Джордже Флойде и не слыхал. И уж точно лично его он не обижал.

Так почему люди набросились на памятники Колумбу? Кто знает. И задавать вопросы на этот счёт определённо нельзя. Вопросы во время пандемии истерии запрещены. Судя по всему, любые логические суждения значительно усугубляют симптомы: может казаться, что пациент уже пошёл на поправку, почти обрёл способность к членораздельной речи и иногда самостоятельно моется. Но затем один-единственный прямой вопрос срывает ему резьбу — и следует рецидив скандирования лозунгов, распыления анархических граффити и многочасовой злобной графомании в Twitter. Болезнь снова здесь.

Лучше ничего не говорить. Именно так выглядит политика конференции сенаторов-республиканцев в конгрессе. Сенаторы-республиканцы решили ни в коем случае не тревожить пациентов — даже если они беснуются по всей стране, уничтожая нашу историю и культуру. Легче дать им то, чего они хотят. И именно этим они и занимаются. Рон Джонсон от Висконсина и Джеймс Лэнкфорд от Оклахомы — оба они сенаторы-республиканцы. Сегодня они представили законопроект об упразднении Дня Колумба. Они хотят вычеркнуть его из национального календаря, заменив его на День отмены рабства.

Эта большое изменение. Американцы праздновали День Колумба столько, сколько существует наша страна, — с 1792 года. День Колумба — это день чествования самой страны — поэтому его и называют национальным праздником.

День отмены рабства — куда более новый праздник. Три недели назад о нём вообще мало кто слышал. О его существовании запамятовали, судя по всему, даже СМИ. С 2012-го по 2017 год CNN не сообщал в эфире о Дне отмены рабства ни разу. Барак Обама — бывший президент — не написал об этом в Twitter ни разу на протяжении всего своего срока пребывания в должности. Ни разу.

В День отмены рабства отмечается освобождение рабов. Их эмансипация — это один из великих моментов американской истории. По этой причине мы считаем Авраама Линкольна героем. Но, как это ни парадоксально — и это странно, — люди, которые проталкивают День отмены рабства, героем Авраама Линкольна не считают. Напротив, они сносят ему памятники наравне с Колумбом.

Запутались? Такова суть эпидемии истерии — логика мертва. Вполне возможно, что сенатор Джеймс Лэнкфорд тоже запутался, учитывая, что он называет себя консерватором — что звучит анекдотично. На каком-то уровне им может прийти в голову мысль, что весь сыр-бор вокруг Дня Колумба и Дня отмены рабства не имеет особого отношения ни к эмансипации, ни к гражданским правам. Скорее всего, это лишь очередной способ унизить и деморализовать Америку.

На каком-то уровне они это понимают, но предпочитают об этом не задумываться — легче повиноваться приказам больных истерией. Если, конечно, их проделки не обнаружит их электорат. Пару недель назад сенатор Майк Браун от Индианы поддержал законопроект, призванный покарать полицию как раз в то время, когда страна столкнулась с волной мародёрства, поджогов и беспорядков. Затем Браун публично выступил в защиту радикального движения BLM за расовый сепаратизм. Сначала, судя по всему, республиканские избиратели Брауна не просекли, что он стоит за всем этим. Однако, когда поняли, то пришли в бешенство — и дали ему это понять, и громко. Теперь Майк Браун бежит от своего собственного законопроекта. Если бы он баллотировался в этом году, он бы проиграл.

Сенаторы Лэнкфорд и Джонсон молятся, чтобы такого же не произошло и с ними. Они надеются тихо похоронить День Колумба, а затем перейти к следующему пункту из списка требований погромщиков. Удастся ли им это? Всё зависит от того, дадите ли вы им понять, что вы заметили, что они пытаются отменить День Колумба. Если вы промолчите, то кто знает, что Лэнкфорд и Джонсон учинят в будущем.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года.