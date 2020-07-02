Эксперты рассказали, кому чаще всего люди приписывают гениальность

02.07.2020, 23:15, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что чаще всего люди склонны приписывать гениальность мужчинам. Но сами представители сильного пола в этом не признаются.

Эксперимент показал, что жители 78 стран уверены, что мужчин чаще можно считать гениальными, чем женщин. Ученые обнаружили, что гендерный стереотип об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами становится результатом неявного предубеждения во время активации определенных ассоциаций, а не появляется осознанно.

В эксперименте ученых приняли участие более 3 000 жителей из 78 стран. Испытуемые проходили тест, целью которого является обнаружение скрытых стереотипов.