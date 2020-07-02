В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

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02.07.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 34 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице возросло до 3904 человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в городе за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в России выздоровели 64,8% заболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, хотя и могут быть небольшие отклонения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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