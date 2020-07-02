 

Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

02.07.2020, 23:00, Новости дня

В пятницу, 3 июля, в Москву придет первая июльская волна тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, волна тепла начнется с 3 июля и точно продержится по 7 число. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 и более градусов на протяжении пяти дней. Считается, что такое явление несет в себе опасность, поскольку может негативно влиять на здоровье людей, особенно преклонного возраста.

Вильфанд не исключил, что волна тепла может быть и более продолжительной.



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