 

Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне

02.07.2020, 23:00, Новости дня

Французская команда "Формулы-1" Renault подпишет контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Испанский пилот уже дал согласие на подписание договора, и может сесть за руль болида своей новой команды уже в нынешнем сезоне.

Алонсо заменит австралийца Даниэля Риккардо, который накануне решил поставить подпись под соглашением с McLaren на следующий сезон. Как сообщает SoyMotor, это не впечатлило боссов Renault, и те решили сделать замену в составе пилотов.

В качестве пилота французской "конюшни" Алонсо может быть представлен после стартового пост-пандемического этапа "Формулы-1" в Австрии, то есть на следующей неделе.

Напомним, что последние месяцы активно обсуждался вариант, согласно которому Алонсо подпишет контракт с Renault. Правда сам гонщик то подтверждал, то опровергал свое возвращение в "Ф1". Главным условием своего камбэка в турнир является конкурентоспособность болида.



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