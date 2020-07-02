 

Шахматы. Непомнящий проиграл Гири полуфинал Chessable Masters

02.07.2020, 23:00, Новости дня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог добыть место в финале онлайн-турнира Chessable Masters. В третьем матче полуфинала он уступил Анишу Гири из Нидерландов.

После двух поединков шахматистов финалист выявлен не был и им пришлось продолжить противостояние в третьей. Первая партия матча завершилась ничьей, но во второй Непомнящий потерпел поражение и проиграл полуфинал.

Гири же вышел в финал, где оспорит итоговую победу в турнире с действующим чемпионом мира и организатором данного соревнования Магнусом Карлсеном. В своем кибер-сражении он взял верх над Дином Лижэнем из Китая.

Финальные матчи состоятся с 3 по 5 июля.



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