США об участии крымчан в российских опросах: Повторяем, что Крым – это Украина

02.07.2020, 22:55, Новости дня

2 июля в посольстве США в Украине выразили в Twitter обеспокоенность опросами российских властей на территории оккупированного Крыма.

“Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина”, – сказано в твите.

Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна. #CrimeaIsUkraine https://t.co/MEpnBMthWP

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020

С 25-го по 1 июля в России проходило досрочное голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент Владимир Путин и которые позволяют ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается очередной президентский срок главы Кремля.

2 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в конституцию России.