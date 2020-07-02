Суд в Новых Санжарах оштрафовал четвертого участника февральских протестов

02.07.2020, 22:55, Новости дня

Новосанжарский районный суд Полтавской области 30 июня утвердил сделку о признании вины между областной прокуратурой и местным жителем Л., обвиняемым в блокировании транспортных коммуникаций во время эвакуации украинских и иностранных граждан из китайского Уханя в санаторий Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации следствия, 20 февраля, когда жители Новых Санжар и окрестных сел вышли на протест против размещения приезжих на обсервацию, Л. перегородил проезд к санаторию грузовым автомобилем с прицепом, чем заблокировал движение транспорта. Блокада продолжалась восемь часов, пока ее не вмешались правоохранители.

Действия обвиняемого, повлиявшие на “график работы общественного транспорта и перевозчиков”, квалифицированы по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Суд оштрафовал Л. на 850 гривен.

18 мая аналогичное наказание было назначено двум местным жителям, перегородившим тракторами проезд к санаторию во время протестов. 2 июня суд утвердил сделку о признании вины между прокуратурой и местным жителем, который заблокировал дорогу собственным автомобилем ЛуАЗ.

Следствие считает, что митинги в Новых Санжарах были организованы “неустановленным лицом” через интернет.

Пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Дела подозреваемых суд еще не рассматривал.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая, где произошла вспышка коронавирусного заболевания, 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Нацгвардии Украины в Новых Санжарах.

Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.