Мнение: Коротко о разном. 02.07.2020

02.07.2020, 22:54, Разное

Коротко о разном.

1. Меркель официально объявила, что "Северный Поток – 2" будет достроен, несмотря на американские экстерриториальные санкции против европейских компаний, принимавших или принимающих участие в достройке трубопровода. Завершение постройки "Северного Потока – 2" Меркель считает правильным и выгодным делом. При этом она отметила, что Германия продолжит увязывать завершение достройки трубопровода с сохранением транзита российского газа через Украину в последующие годы. В принципе, это и ранее не было секретом, что Германия давит на Россию, чтобы там под сурдинку достройки газопровода не перекрыла транзит через Украину, что уже привело к достижению договоренностей о том, что транзит сохранится как минимум до 2025-го года, хотя и не в тех объемах, которые были до 2014 года. В общем, несмотря на противодействие "Северный Поток-2" очевидно достроят + вводимые американские санкции продолжат усугублять отношения США и стран ЕС (во всяком случае при Трампе). Главный минус для РФ – она и далее будет вынуждена сохранять определенные объемы транзита газа через Украину.

2. ЦИК РФ объявил об итоговых результатах голосования за поправки . При явке в 65% за 77,92%. Против – 21,27%. Как уже вчера говорилось, итоги прямо скажем не сильно удивили и даже чуток превысили ожидаемые проценты.

В цифрах это выглядит так – 57,7 млн. за из 74 млн. проголосовавших. Соответственно, против получается где-то 16,3 млн. человек.

Чем-то ситуация похожа на расклады последних президентских выборов. Таким образом следующие выборы пройдут уже в реалиях измененной Конституции. С этим связаны и продолжающие циркулировать слухи о возможности досрочных выборов в Государственную Думу, что официально опровергается.

3. Франция вышла из совместной миссии НАТО в Средиземноморье и угрожает Турции санкциями. Также Франция требует от НАТО прекратить оказывать содействия операциям Турции, которые не связаны с деятельностью альянса. Достаточно наглядное свидетельство того, насколько сильно Франция недовольна тем, как развиваются дела в Ливии, где интересы французской нефтяной компании Total находятся под угрозой, а ставка Парижа на победу Хафтара очевидно не принесла желаемых результатов. Поэтому Париж, который ранее крайне индифферентно комментировал происходящее в Ливии, сейчас сыпет воинственными заявлениями и угрозами в адрес "союзника" по НАТО. Одновременно с этим Макрон пытается договориться с Москвой, которая также не заинтересована в полном поражении Хафтара и занятии Сирта боевиками Эрдогана. Достаточно забавно, что Франция как страна НАТО не найдя поддержки в руководстве альянса, пытается искать ресурсы для усиления своей позиции на стороне. РФ в этой ситуации имеет определенные возможности влияния на конфликт между странами НАТО, так как для Москвы не является проблемой договариваться одновременно и с Францией и с Турцией, под флагом достижения мира и стабильности в Ливии. Отсюда и попытки США способствовать скорейшему завершению боевых действий, дабы лишить РФ возможностей влияния на этот опасный для целостности НАТО конфликт. Но пока что, в силу позиции Эрдогана, который хочет Сирт и Аль-Джуфру, риск возобновления штурма Сирта достаточно высок.

4. Турция продолжает попытки превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, несмотря на острую критику из-за рубежа, включая увещевания из Госдепа. Турция считает, что это ее внутреннее дело. Данный проект поддерживается как самим Эрдоганом, так и его министрами, а также верхушкой правящей партии. Все это вполне в духе того неосманизма, который культивирует Эрдоган во внутренней и во внешней политике. Причем давление из-за рубежа скорее ускоряет принятие решения по Святой Софии, так как если под давлением Эрдоган откажется от этого проекта, он очевидно продемонстрирует слабость, а этого он не может допустить, особенно в свете усиления позиций внутренней оппозиции, которая выступает за пересмотр текущей внешней политики Турции в Сирии, Ираке и Ливии. В этой связи "мечетизация" Святой Софии позволит Эрдогану показать, что его курс будет продолжаться и далее, а Турция будет проводить свою собственную суверенную политику с сильным креном в сторону национализма и ислама, на которые будет делаться основная ставка на следующих выборах, так как на успехи в экономике рассчитывать не приходится.

5. ВВС Саудовской Аравии вчера вечером сильно бомбили столицу Йемена Сану. Было нанесено несколько десятков авиаударов. Часть ударов пришлась на гражданские объекты.

Перед нами очевидная месть саудитов за обстрел хуситами Эр-Рияда и последние военные неудачи в провинциях Аль-Джавф, Мариб и Саада. Выглядит это все достаточно истерично, так как не приводит к каким-либо позитивным для Саудовской Аравии последствиям ни в имиджевом, ни в военном плане. Хуситы лишь в очередной раз будут указывать на варварские бомбардировки интервентов и демонстрируя кадры своих побед говорить, что несмотря на превосходство противника в воздухе, они все равно побеждают войска Хади и его иностранных пособников. То, что войну бомбардировками Саны не выиграть, было понятно еще в 2016-м году. Само собой стоит ожидать новых ударов БПЛА и баллистических ракет по объектам на территории Саудовской Аравии.

6. У нас со вчера стартовал туристический сезон. Большинство коронавирусных ограничений сняты. Блокпосты на въезде в город также убрали. Так что кто хотел отдохнуть в Крыму и Севастополе, сейчас самое время, пока снова не закрыли, ибо на осень обещают "2-ю волну" коронавирусной заразы, которая может испортить завершение курортного сезона также, как уже испоганила начало. Ограничения сохраняются на граждан побывавших за границей или граждан Украины, для которых сохраняется режим обсервации.