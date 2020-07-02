Мнение: Крах толерантной йоги

02.07.2020, 22:53, Разное



Черная йога

Очень и очень показательная история из Штатов, пересказанная в ФБ Остапом Кармоди. Ее мораль такова: если ты начинаешь прогибаться – тебе никогда не дадут достигнуть предела, когда прогибаться уже можно перестать.

“Показательная история из Колорадо с разорением местной сети классов йоги.

По бизнесу, как и по всем подобным бизнесам во всём мире, сильно ударил коронавирус, но прикончило его не это.

Владелец, молодой прогрессивный белый парень, построил суперинклюзивный бизнес с фактически бесплатными занятиями для неимущих,гендерно-нейтральными раздевалками, днями для ЛГБТ, днями для небелых, на которые белые не допускались, и классами по преодолению расизма.

Некоторым членам команды этого оказалось мало. Они обвинили владельца в том, что он любит ЛГБТ не искренне, потому что не нанимает специального стороннего консультанта по diversity, компания не выделяет специальных фондов для поддержки цветных и ЛГБТ+, а на сайте компании слишком много фотографий белых людей.

Когда руководство в ответ на последний пункт сделало фотосессию с цветными сотрудниками и клиентами, критики разозлились ещё больше и обвинили его в токенизме. Посты в фирменном инстаграмме в поддержку BLM только подогрели обвинения в неискренности.

Всё это случилось как раз перед снятием карантина и в разгар движения BLM. В результате разгоревшегося скандала около половины клиентов фирмы отказалось от своих абонементов в знак протеста против скрытого расизма руководства.

Владелец остался без источника заработка и обанкротился. Теперь он, чтобы вылезти из долгов, продаёт свой дом.

Какой вывод делаю из этой истории я? Если ты строишь бизнес так, чтобы привлекать сверхчувствительную легко травмируемую клиентуру, эта клиентура в конце концов непременно обнаружит триггер и в твоих собственных действиях. Как ты ни старайся бежать за временем, есть люди, которые будут бежать быстрее. Владелец сам, собственными рукам, построил своё несчастье.

Какой вывод делает из этой истории владелец фирмы? “Сейчас я учусь, как мне выражать свои мысли более инклюзивным способом и с большим уважением к дайверсити”.

Мне это очень напоминает публичные заявления жертв китайской Культурной революции”.

И еще одна неприятная мораль: хуже всего прогибаться под слабых и гонимых – потому что у них слишком много накоплено ненависти. И они готовы сожрать любого, кто окажется поблизости – а ведь этим любым как раз окажешься ты: ты желаешь им только добра, и поэтому подошел слишком близко. Сильный еще может оставить тебя в покое, а слабый и гонимый – никогда.

И третье – вывод. Никаких прогибов и преференций для слабых и угнетенных – мигрантов, ЛГБТ, мулатов, черных и азиатов – вообще не должно быть. Только – НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ. Что-то не нравится – пошел вон. Это и будет – нормальное, взрослое, в меру уважительное отношение. Ничто так не оздоравливает отношения, как разговор на равных.

UPD. Да, и для тех, кто не понял, что значит в тексте “обвинили в токенизме”. Такое обвинение – это сейчас любимый прием левой пропаганды на Западе, который проще всего проиллюстрировать ссылкой на Дона Корлеоне: “Ты извиняешься передо мной, но БЕЗ УВАЖЕНИЯ”. То есть – пошел на уступку, но формально, неискренне. В принципе, кому уж не знать, как не нам, жившим в совке – то есть в левой тоталитарной диктатуре. У нас тоже такое было: ты, мол, покаялся перед классом (начальником, парторгом, Комсомолом, Партией, Родиной) – но мало и НЕИСКРЕННЕ. Кайся дальше!!

Это и есть “токенизм”.