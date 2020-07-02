На девочку в Красногорске с 23 этажа сбросили пакет с мусором

02.07.2020, 22:53, Новости дня

Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна пакета с мусором, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что была организована проверка в связи с травмированием ребенка в Красногорске, причины и условия произошедшего выясняются. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль, передает РИА «Новости».

В то же время глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила в Instagram, что через камеры видеонаблюдения удалость установить квартиру, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном.

Квартира находится на 23 этаже, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга. Дети, по предварительным данным, решили выбросить пакет с мусором с балкона общего пользования.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД добавила, что по этому факту полиция тоже начала проверку.

Тем временем СК завел дело после инцидента с бутылкой, упавшей на девочку в Красногорске. «Следственным отделом по Красногорску ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения четырехлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте СК РФ в Подмосковье.

Максимальная санкция – ограничение свободы на три года, либо арест на шесть месяцев.

По данным следствия, предварительно установлено, что на балконе в подъезде находились трое детей, один из них сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу. Место происшествия осмотрено, изъяты осколки бутылки и иные предметы.

Между тем в пресс-службе главы города сообщили, что пострадавшей девочке сделали операцию, в данный момент она находится в реанимации.

Напомним, в сентябре 2019 года в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры в Самаре погиб ребенок.