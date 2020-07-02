Организаторы кампании «Нет!» подали заявку на митинг в Москве

02.07.2020, 22:50, Новости дня

Организаторы кампании "Нет!" против изменения Конституции России подали заявку на митинг в мэрию Москвы. Они планируют провести его 15 июля на Пушкинской площади столицы. Заявленная численность акции – 10 тысяч человек.

По словам координатора кампании "Нет!" Андрея Пивоварова, "требования у митинга простые: непризнание статуса голосования по поправкам в Конституцию и узурпации власти Владимиром Путиным, а также отставка главы ЦИК Эллы Памфиловой".

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали почти 78 процентов участвовавших в голосовании россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.

Наибольшее число противников изменений – в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки. При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против – всего 10 процентов, а за – 90. В избиркоме такую разницу между соседями объяснили "честным подсчётом" голосов.

Организаторы кампании "НЕТ!" огласили данные экзит-поллов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в Москве против поправок к Основному закону страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов. В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, за – 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

При этом по официальным данным ЦИК, в Москве проголосовавших за поправки оказалось 66 процентов, против – 33 процента. В Петербурге сторонников поправок получилось ещё больше – свыше 77 процентов, противников – менее 21 процента.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

После одобрения в Основном законе страны устанавливается приоритет российской Конституции над международным правом и происходит "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределяются полномочия между ветвями власти – президент получает ещё больше полномочий, чем сейчас.