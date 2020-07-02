 

Конгрессмен Маккол: Путин устроил «фиктивное голосование», чтобы удержаться у власти

02.07.2020, 22:50, Новости дня

В результате общенационального голосования жители России одобрили конституционные изменения, которые позволяют президенту страны Владимиру Путину оставаться у власти вплоть до 2036 года.

Республиканец Майкл Маккол, сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, опубликовал заявление в связи с итогами голосования в России.

«Владимир Путин провел фиктивное голосование, которое не имело юридического основания, используя принуждение избирателей и вброс бюллетеней, чтобы узаконить свой авторитарный режим. Только слабый лидер может пойти на все, чтобы удержаться у власти. Свободные и открытые общества во всем мире не будут обмануты откровенной попыткой Путина… придать своей диктатуре демократический облик. Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне россиян и их стремления к свободе и демократии», – заявил Майкл Маккол.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Автоновости: На SEMA покажут уникальную модель Highway Star

12.05 / В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

10.04 / Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

15.06 / В новом департаменте Нацполиции работают три человека из подразделения “Альфа”

29.06 / Захарова напомнила голосующим несколько раз об «аттракционе фантастической жадности»

01.07 / Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

26.06 / В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками

18.06 / Названа возможная причина крушения вертолета с Коби Брайантом в США

18.06 / Генсек НАТО: альянс усилит ПВО и ПРО в ответ на российскую ракетную угрозу

26.04 / Во Львовской области сгорело авто Минобороны, один человек погиб, второй получил ожоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска