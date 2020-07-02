Конгрессмен Маккол: Путин устроил «фиктивное голосование», чтобы удержаться у власти

02.07.2020, 22:50, Новости дня

В результате общенационального голосования жители России одобрили конституционные изменения, которые позволяют президенту страны Владимиру Путину оставаться у власти вплоть до 2036 года.

Республиканец Майкл Маккол, сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, опубликовал заявление в связи с итогами голосования в России.

«Владимир Путин провел фиктивное голосование, которое не имело юридического основания, используя принуждение избирателей и вброс бюллетеней, чтобы узаконить свой авторитарный режим. Только слабый лидер может пойти на все, чтобы удержаться у власти. Свободные и открытые общества во всем мире не будут обмануты откровенной попыткой Путина… придать своей диктатуре демократический облик. Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне россиян и их стремления к свободе и демократии», – заявил Майкл Маккол.