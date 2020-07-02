Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

02.07.2020, 22:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения государственных наград сообщил о победе над коронавирусной инфекцией в республике и отметил труд медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

По словам Лукашенко, что Белоруссия продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость, передает БелТА.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту, – сообщил он.

Между тем, в мае Лукашенко рекомендовал гражданам не расслабляться, а готовиться ко второй волне распространения коронавируса.

Тогда же президент Белоруссии выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что буквально через месяц белорусы забудут о коронавирусе.