Личное: Бесплатное племя артистов

02.07.2020, 22:18, Разное

Иосиф Пригожин назвал наших артистов — хоть и иносказательно — бесплатными давалками.

На мой взгляд, быть бесплатной давалкой — хуже, чем быть проституткой.



Фото: РИА

Пожалуй, процитирую:

«Наши же работают, как крепостные. Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились».



Вопрос: и почему же наши артисты так себя не повели?

Почему наших артистов, как выражается сам Пригожин, «юзают»?

«Мы на государственных мероприятиях выступаем бесплатно, — сказал Пригожин. — Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. И когда по телевизору представители государства смотрят эфир и видят артистов, они понимают: дело сделано — все же оплачено. Но кто положил деньги в карман, никто не знает».

А я скажу, почему: потолок профессионализма нашего деревенского селеба — это пение под фанеру на пьянке-корпоративе.

Петь не умеют. Шоу делать не умеют. Застряли башкой в позавчерашних трендах. И, помимо этого, ничего не представляют из себя, как личности: простенькие, неинтересные, такие же примитивные, как и их песенки ртом.

Именно потому наши селебруны и лезут в ящик, не требуя гонораров. Их цель — поднять узнаваемость своих мордочек и побежать на корпоратив развлекать пьяную публик за относительные копейки.

Профессионал, который себя уважает, никогда — ни при каких обстоятельствах! — не будет делать своё дело бесплатно. Точка.

В нашем шоу-бизнесе профессионалов нет. В глубине души все эти певуны и певички всё про себя знают и понимают, а потому и работают не за прямой гонорар, а в обмен на потенциальные «ништяки».

Бесплатное, жалкое племя.

А вы считаете себя профессионалом? В чём?