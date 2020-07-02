В МИД рассказали о влиянии поправок в Конституцию на хоздеятельность с Японией на Курилах

02.07.2020, 22:16, Новости дня

Принятие поправок в Конституцию не скажется на совместной хозяйственной деятельности с Японией на Курильских островах, сообщил замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Что касается вопроса о принятых поправках в конституцию и их влияния на переговоры с Японией. Вы знаете, мы в своей работе с японскими партнерами всегда исходили из нерушимости наших границ. Если вы обратили внимание, мы всегда в разговорах с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности Южнокурильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Никаких изменений здесь, естественно, быть не может», – сказал Моргулов, передает РИА «Новости».

Он указал на то, что Москва ведет с Токио переговоры не об островах, а о заключении мирного договора, договора о мире, дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. «Поэтому, на мой взгляд, такие переговоры могут быть продолжены. Но, еще раз повторю, при понимании закрепленного теперь уже в Конституции Российской Федерации положения о нерушимости наших границ», – добавил он.

По словам Моргулова, ведется активная дискуссия о возможности совместной хозяйственной деятельности на Южнокурильских островах. «Мне кажется, что принятые поправки в конституцию никак не повлияют на продвижение сотрудничества наших стран по развитию такой совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах», – подчеркнул замглавы МИД.

Он отметил, что это предмет будущего дальнейшего диалога с японскими коллегами.

Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в РФ по внесению изменений в Конституцию.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.