 

Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

02.07.2020, 22:16, Новости дня

Голосовавшие в Ненецком автономном округе против поправок в Конституцию составляют абсолютное меньшинство, но это позиция, на которую они имеют право, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования. Очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние и другие факторы, которые важны для жителей региона», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, не исключено влияние темы объединения НАО и Архангельской области на итоги голосования.  

«Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат», – сказал Песков.

Напомним, ранее врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



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