 

Июнь стал самым дождливым за 200 лет наблюдений в Москве

02.07.2020, 22:08, Новости дня

На метеостанции МГУ им. Ломоносова зафиксировали новый рекорд осадков – июнь 2020 года в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет метеонаблюдений, сообщила пресс-служба вуза.

«Июнь 2020 года стал самым дождливым за все 200 лет наблюдений за осадками в Москве: их количество, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, достигло в течение месяца 193 мм. Таким образом в столице пал прежний вековой рекорд выпавших осадков в июне, который составлял до сих пор 174 мм и был отмечен в 1942 году», – сообщается на сайте МГУ.

Отмечается, что это уже второй вековой рекорд осадков, отмеченный в Москве за два последних месяца. Так, в мае 2020 года выпало 169,5 мм, и он также стал самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве.

Также побит был еще один вековой рекорд: количество выпавших осадков в столице за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм. 

По мнению ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, 2020 год имеет все шансы стать самым дождливым годом в истории метеорологических наблюдений в Москве. До сих пор наибольшее за год количество осадков (1016 мм при норме чуть более 700 мм) было отмечено в 2013 году.

«Аномально малоснежная зима в этом году и как следствие недостаточное увлажнение почвы еще недавно заставляли специалистов с беспокойством говорить о возможной летней засухе и даже торфяных пожарах в Московском регионе. Но теперь, благодаря аномально дождливой погоде последних месяцев, вероятность этих опасных явлений сведена к минимуму», – отмечается в сообщении.

20 июня в Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги.



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