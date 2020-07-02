Триумф? – Это чей угодно триумф, только никак не триумф «доверия президенту Путину»

02.07.2020, 22:00, Разное

Пресс-секретарь президента назвал итоги голосования по изменению конституции триумфом. Дословно: «По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину» , — заявил Песков.

Но у науки серьезные сомнения в триумфальности итогов. Если это и триумф, то, скорей, триумф фальсификаторов. И вот почему.

Вот что установил Сергей Шпилькин, физик по образованию, который с 2007 года занимается анализом электоральной статистики. На основании статистического анализа данных ЦИК Шпилькин выявил аномалии «триуфальных» итогов вчерашнего голосовани.

Это графики, составленные на основании официальных данных ЦИК:

В правой панели для каждого избирательного участка отмечены точками результаты ЗА (красная), ПРОТИВ (синяя) и недействительные бюллетени (розовая).

По оси X — итоговая явка на участке.

По оси Y — процент в соответствующей графе протокола.

Зеленое пунктирное перекрестье — официальные значения явки и результата «да».

Первое, что видно, — общий результат находится буквально среди ничего.

Реальных участков, которые бы выдали результат и явку, близкие к официальному, мало.

С явкой и результатом «да» больше — много. Меньше — тоже много. А вокруг официальных значений — провал.

Второе: результаты «да» на участках сгруппированы в два кластера. Один, поменьше, — круглое размытое пятно вокруг явки примерно 42% и результата — примерно 65%. Второй, побольше, — отделенный от него провалом «кометный хвост», уходящий вверх к стопроцентной явке и стопроцентному результату. Если приглядеться, кометный хвост к тому же расчерчен аккуратной клеточкой через 5% (и помельче — через 1%). Где-то мы это уже видели, кажется. Так выглядят результаты на выборах, когда нужному кандидату подбрасывают дополнительные голоса, повышая явку и его результат. Ну и заодно иногда дорисовывают то или другое до красивого числа процентов.

А круглое размытое пятно на 42% явки и 65% за — это как раз те участки, где считали честно.

Картинка на левой панели тоже выглядит привычно. Здесь по оси X — явка, по оси Y — количество голосов «да» и «нет» на участках с такой явкой (в интервале 1%). Тонкая серая линия — результат «нет», масштабированный так, что его начало совпадает с графиком «да». Сначала оба графика идут пропорционально друг другу, потом, начиная с явки 50–55% (это как раз граница первого кластера в правой панели), расходятся: «да» уходит в отрыв (разница заштрихована). Это просто понять: там, где считали честно, явка может быть разная, но число голосов ЗА будет пропорционально числу голосов ПРОТИВ.

Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. Мы давно знаем это явление под именем «пила Чурова» — это последствия административного добрасывания голосов за нужного кандидата на участках, когда заодно рисуют и «красивую» (круглую) явку (заметьте, что в левой части «пилы» практически нет). Количество подброшенного можно оценить по заштрихованной площади — в случае чистого дописывания голосов эта оценка точная, в случае перекидывания от кандидата к кандидату (в нашем случае между «да» и «нет») ориентировочная. По текущим данным получается, что из голосов «да» под подозрением находится чуть меньше половины. Если их вычесть, скорректированный результат «да» получается около 65% — в полном согласии с расположением первого кластера на левой панели.

Увы, приходится признать, что результаты «референдума» на значительной (видимо, большей) части участков страны нарисованы, а реальное соотношение за и против составляет примерно 65% на 35% при реальной явке около 42%.

Отсюда

Остается только повториться. Если итоги голосования по изменению конституции триумф, то это чей угодно триумф, только никак не триумф «доверия президенту Путину».