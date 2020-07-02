Двойной триумф: “Моли” и Неволи

02.07.2020, 22:01, Разное

В Кремле “однозначно, считают триумфом” итоги голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-Песков. “По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину”

Явка, по данным ЦИК, составила 67,97%. Официально поддержали обнуляж 77,92%, против – 21,27%. Правда, по заявлениям независимых наблюдателей, таких масштабных фальсификаций не было с 2011-го, со времен Болотки.

Но на такие мелочи уже давно в РФ почти никто внимания не обращает. А те, кто это делает, окончательно превращаются в стране в вымирающий вид.

Песков заверяет, что заказной явки или заказного результата на голосовании по поправкам не было. А Памфилова, что не было не то что нарушений, а даже голосования “на пеньках или в багажниках”, несмотря на многочисленные фото и видео. Но они, мол, “были сделаны специально”.

Короче, врагами. Внутренними по приказу внешних. Верхний спикер Матвиенко так и сказала , что Россия столкнулась с беспрецедентным противодействием голосованию из-за рубежа

А тот же “Голос” в ЦИКе обозвали “токсичной организацией” .

Окончательный триумф кремлевской “Моли” состоялся.

Судя по всему, прежних выборов с игрой власти в легитимность в этой РФ больше не будет никогда. Вероятно, прав был Явлинский, говоря, что президентские выборы 2018 – это последние выборы в России. The End

Та же Матвиенко ожидаемо предложила использовать и на выборах практику голосования в течение нескольких дней. Как на обнуляже, в котором “досрочно” проголосовали 54%. ЦИК не против. Вкупе с расширением электронного, надомного и электронного голосования, а также ужесточением избирательного законодательства и различных фильтров, хоть как-то обеспечить контроль и провести даже отдельных оппозиционных кандидатов станет невозможно от слова совсем.

Проглотят и это. Потом, может, внесут поправки в Библию, Тору и Коран, провозгласят Путина богом… И это прокатит. И не будет выглядеть дичью, как и нынешнее публичное обнуление с изнасилованием.

25 июня – 1 июля случился ещё один триумф – неволи.

Бюджетников, как баранов, снова сгоняли на голосование, а многие из них участвовали в его проведении в качестве членов избиркомов, разменивая совесть и будущее на “тридцать сребреников”.

Силовиков и прочих “менеджеров вне политики” и членов их семей, которые обслуживают путиномику и поддерживают обнуляж осознанно, видимо, рассчитывая, что все это навечно и расплаты не наступит.

Пенсионеров, купленных за подачку.

“Патриотов”, у которых в головах империя и осажденная крепость, а, может, просто пустота или клозет.

Нищих, которые “выживают” и богатых, которые “поймали удачу за хвост”. И тех, и других, боящихся потерять то, что есть.

Граждан, которые не видят смысла или не имеют возможности активно сопротивляться госперевороту…

Всех нас.

Неслучайно, независимые экзит-полы столичных активистов «Нет!» во время обнуляжа показали, что хоть поправки и не были одобрены, но об их поддержке все равно заявило значительное число: 46,917% “за” при 53,03% “против” в Москве и 37,81% “за” при 62,19% “против” в Петербурге. “Яблоко” ещё не опубликовало свои данные по опросам с выходов с участков по России, но вроде бы результаты там примерно тоже 50 на 50.

Триумфа “Моли” не случилось бы без этого триумфа неволи, безволия.

СерпомПо