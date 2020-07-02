 

Для воронежских сирот купят квартиры за 91 миллион рублей

02.07.2020, 21:55, Новости дня

Воронежские сироты получат 55 квартир за 91 миллион рублей в рамках программы "Социальная поддержка граждан". Аукционная документация уже опубликована. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

При этом уточняется, что жилье должно располагаться в областной столице и только в новых домах. Покупка будет профинансирована из федерального и регионального бюджетов из расчета 42,4 тысячи рублей за квадратный метр. Кроме того, площадь помещений не должна превышать 39 квадратных метров. Победитель аукциона передаст квартиры региональным властям в срок до 30 сентября.

В условиях торгов также оговорено, что жилье должно быть благоустроенным – обязательно наличие чистовой отделки, пластиковых окон, входной и межкомнатных дверей, плиты на кухне и сантехники. Аукцион назначен на 10 июля.

Напомним, в Воронежской области в настоящий момент ожидают квартиры 2,8 тысячи сирот. В середине июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему очередь продвигается такими медленными темпами.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



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