 

Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

02.07.2020, 21:55, Новости дня

Система электронного голосования может быть применена на следующих выборах в Московской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам государственного деятеля, онлайн-голосование особенно важно для молодых. Воробьев отметил, что выражать свое мнение дистанционно, не выходя из дома, удобно.

Губернатор Подмосковья рассказал, что около 3,4 миллиона жителей области поддержали внесение изменений в Конституцию. Воробьев обратил внимание на то, что в разных городах региона была зафиксирована высокая явка на общероссийском голосовании.

1 июля в РФ состоялось голосование по поправкам в Конституцию. По данным Центризбиркома, изменения поддержали 78 процентов жителей страны. Явка составила 68 процентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Зеленский: С 1 июля некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией будут восстановлены

14.04 / Путин допустил привлечение ресурсов ЕБР для борьбы с коронавирусом

06.06 / Байден заручился поддержкой делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США

11.04 / На Украине собрались уменьшить фонд для борьбы с коронавирусом

06.06 / В Житомирской области усилили карантин

28.04 / Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

22.06 / В Житомирской области мужчина устроил резню в кафе, есть погибший

01.07 / Новосибирский эксперт оценил ход голосования по Конституции в регионе

20.05 / Bloomberg исправил статью о коронавирусе в России

24.04 / Попова назвала условия ужесточения ограничений из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска