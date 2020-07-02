Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования
02.07.2020, 21:55, Новости дня
Система электронного голосования может быть применена на следующих выборах в Московской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам государственного деятеля, онлайн-голосование особенно важно для молодых. Воробьев отметил, что выражать свое мнение дистанционно, не выходя из дома, удобно.
Губернатор Подмосковья рассказал, что около 3,4 миллиона жителей области поддержали внесение изменений в Конституцию. Воробьев обратил внимание на то, что в разных городах региона была зафиксирована высокая явка на общероссийском голосовании.
1 июля в РФ состоялось голосование по поправкам в Конституцию. По данным Центризбиркома, изменения поддержали 78 процентов жителей страны. Явка составила 68 процентов.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет