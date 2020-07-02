 

Мэр Коломыи сообщил, что у него обнаружили COVID-19

02.07.2020, 21:54, Новости дня

2 июля мэр Коломыи Ивано-Франковской области Игорь Слюзар сообщил в Facebook, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

“Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус. Мы с семьями идем на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование”, – написал он.

Мэр считает, что “рано или поздно каждому придется переболеть COVID-19”.

“Хотелось бы оттянуть этот момент до времени, когда будут вакцины и специальные лекарства”, – отметил Слюзар.

Он призвал пользователей соцсети беречь себя, заботиться о своем иммунитете и придерживаться элементарных правил безопасности.

Слюзар также опубликовал результат ПЦР-теста, сделанный лабораторией в Ивано-Франковске.

Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре. У одного із…

Posted by Слюзар Ігор on Neljapäev, 2. juuli 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в марте в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране на утро 2 июля составляет 45 887, от COVID-19 скончалось 1185 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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