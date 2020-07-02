Уманский: Смолий хлопнул дверью и попытался получить статус “принципиального человека”

02.07.2020, 21:54, Новости дня

Постановление о смещении с должности председателя Национального банка Якова Смолия уже было готово для внесения в Верховную Раду, но он решил сыграть на опережение и подал в отставку. Об этом 2 июля написал в Facebook бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

“Вопрос отставки председателя правления НБУ был лишь вопросом времени. Более того, уже было подготовлено для рассмотрения Радой постановление о “недоверии” Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения правлением не воспринимались. Причем уговоры не только со стороны президента и правительства, но и… со стороны МВФ”, – утверждает экс-министр.

По его сведениям, власти Украины останавливала возможная резкая реакция Международного валютного фонда на уход Смолия.

“После сегодняшнего заявления МВФ по поводу этой отставки получили очередное подтверждение, что президента все время вводили в заблуждение. Для МВФ определяющим является принцип работы регулятора, а не персоналии, которые его возглавляют”, – заявил Уманский.

Он констатировал, что Смолий решил действовать первым, подав вечером 1 июля президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

“Почему именно так и именно вчера? Игра на опережение. С одной стороны. С другой – хлопнуть дверью и попытаться получить статус “принципиального человека” как некий элемент защиты от будущих уголовных дел”, – полагает автор поста.

Телефон сьогодні знову червоний. Чи то від сорому, чи то від люті… Усі запитують про відставку Смолія. Зроблю своі… Posted by Ihor Umanskyi on Neljapäev, 2. juuli 2020

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.