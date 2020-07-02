Украина будет вести переговоры с Ираном о компенсациях родным жертв рейса PS752 от имени всех пострадавших государств

02.07.2020, 21:54, Новости дня

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Об этом по итогам видеовстречи с главами МИД Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана сообщил 2 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба ведомства.

Министры подписали меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Таким образом, формализован общий подход по привлечению Ирана к ответственности за крушение украинского Boeing.

Совещательный комитет из представителей каждого члена координационной группы будет оказывать помощь Украине как спикеру группы, подчеркнули в МИД.

“Эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплаты полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв”, – заявил Кулеба.

Он поблагодарил главу МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня за поддержку инициативы Украины о подписании меморандума.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила сегодня о получении согласия Тегерана на выплату компенсаций.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины, 81 иранец, 57 граждан Канады, 13 – Афганистана, 10 – Швеции, четыре подданных Великобритании.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

7 февраля стало известно, что канадский адвокат подал в Высший суд Онтарио иск против властей Ирана от имени своего клиента, родственника одного из погибших пассажиров. В исковом заявлении говорилось, что общая сумма возмещения должна составлять $1,1 млрд. В МИД Ирана отвергли требования о выплате.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагал признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.