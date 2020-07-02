Диетолог Ольга Деккер рассказала о вредном воздействии меда на организм и фигуру

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02.07.2020, 21:53, Разное

О целебных свойствах меда известно давно, и популярность этого дара природы с каждым годом возрастает. Однако продукт может приносить не только пользу – врач-диетолог Ольга Деккер рассказала, в каких случаях мед может оказывать вредное воздействие на организм и фигуру.
“Сладкое лакомство на 80% является чистым углеводным продуктом, чей гликемический индекс составляет 60 единиц. По этой причине мед быстро повышает количество глюкозы в крови, а поджелудочная железа начинает активно вырабатывать инсулин в больших количествах. При ежедневном потреблении трех столовых ложек продукта не получится сбросить лишние килограммы”, – отметила эксперт.

Мед отличается высокой калорийностью – в 100 граммах данного продукта пчеловодства содержится 329 ккал, в столовой ложке – 64 ккал. Это ещё одна причина не увлекаться употреблением меда. Не рекомендуется давать продукт детям до года, ведь он может причинить вред неокрепшему организму из-за возможного содержания спор возбудителя ботулизма, – предупреждает Ольга Деккер.

Мед не следует добавлять к горячим напиткам, таким, как кипяченое молоко или чай. В результате нагревания (более 60 градусов) продукт не только теряет важные микроэлементы, витамины – в нем могут образоваться соединения, способные привести к различным нарушениям и проблемам со здоровьем.



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