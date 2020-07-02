Нарушения при использовании субсидий выявлены в центре Хруничева

02.07.2020, 21:53, Новости дня

Счетная палата выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева при использовании субсидий, сообщил аудитор СП Андрей Перчян.

«В этом году проверяли использование субсидий в «АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Там тоже немало нарушений, направлено очень серьезное представление», – передает «Интерфакс» слова спикера.

Уточняется, что сумму обнаруженных нарушений Перчян не назвал. Однако подчеркнул, что Счетная палата видит усилия «Роскосмоса» по своевременному устранению подобных нарушений.

Напомним, в 2019 году гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности. В том время долг Центра Хруничева составлял около 111 млрд рублей, позднее снизился на 31 млрд.