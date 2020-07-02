 

Нарушения при использовании субсидий выявлены в центре Хруничева

02.07.2020, 21:53, Новости дня

Счетная палата выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева при использовании субсидий, сообщил аудитор СП Андрей Перчян.

«В этом году проверяли использование субсидий в «АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Там тоже немало нарушений, направлено очень серьезное представление», – передает «Интерфакс» слова спикера.

Уточняется, что сумму обнаруженных нарушений Перчян не назвал. Однако подчеркнул, что Счетная палата видит усилия «Роскосмоса» по своевременному устранению подобных нарушений.

Напомним, в 2019 году гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая ситуация в Центре Хруничева является угрозой национальной безопасности. В том время долг Центра Хруничева составлял около 111 млрд рублей, позднее снизился на 31 млрд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Появились подробности задержания Быкова по подозрению в заказных убийствах

17.04 / Власти Тернопольской области подозревают, что в Почаевской лавре началась вспышка коронавируса

26.04 / В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

18.04 / Число случаев COVID-19 в Казахстане приблизилось к 1,5 тысячи, в Кыргызстане – 406, в Таджикистане официально коронавируса нет

25.04 / В распространении коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт» нашли аномалию

16.04 / CBS News – российский Су-35 устроил «турбулентность» американскому разведчику

27.06 / С места разлива топлива под Норильском вывезено почти 150 тыс. тонн загрязненного грунта

29.05 / Ракова: график тестирования на антитела к коронавирусу расписан на две недели вперед

26.04 / Москвичи стали чаще собираться с детьми на площадках

10.05 / В Польше предпринимательница вывезла тело умершего украинца в лес. Ей дали год и 10 месяцев тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска