 

Алексей Нечаев: очередное резонансное дело – дело Ефремова, показало необходимость реформ в области безопасности на дорогах

02.07.2020, 21:53, Разное

Наибольшая часть нашей страны ошибочно рассматривают происшествие, связанное с Михаилом Ефремовым, с политической точки зрения, а следовало бы озадачиться усилением методов безопасности на наших дорогах, – высказал свое мнение Алексей Нечаев – основатель партии «Новые люди».
Ежегодно, 3 июля, мы отмечаем День ГИБДД РФ и в канун этого дня особенно удивляет, почему ДТП с участием Ефремова отождествляется людьми в большей степени с шоу? В целях нашей собственной безопасности следовало бы рассматривать данное происшествие как ускоритель реформ в области безопасности российских дорог, считает Алексей Нечаев.

В прошлом году в результате ДТП в РФ погибло 16,9 тысяч человек – это численность малонаселенного городка, такого, как Чусовой в Пермском крае, например. И всё это повторяется ежегодно.

Если мы возьмем статистику, то каждое 11-ое ДТП приводит к смертельному исходу, а наибольшее число смертей неотъемлемо связано именно с выездом на встречную полосу. Случай Ефремова- яркий тому пример! Все мы знаем, что недопустимо в выпившем состоянии садиться за руль, и этот поступок не оправдаем, но, если бы в месте неминуемого ДТП на Смоленской площади был установлен оградительный разделяющий механизм, то роковой случайности можно было бы избежать, и Сергей Захаров остался бы жив, но случилось непоправимое, – считает Алексей Нечаев.

«Пересмотр действующих СНИПов в сторону увеличения количества инженерных конструкций с функцией предотвращения ДТП – это первое, о чем бы следовало бы задуматься государству. Кто же еще будет бороться за безопасность и иннициацию обязательной установки разделителей на дорогах, где свыше четырех полос».

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